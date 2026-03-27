フジ・メディア・ホールディングスが入るビル＝東京都港区投資家の村上世彰氏が関与する投資会社は27日までに、フジ・メディア・ホールディングスに対し、不動産事業を3500億円で買収したいとの意向を伝えたと発表した。これまでも事業の分離や買い取りを求めてきた経緯があり、買収に再意欲を示した。村上氏側は、高い要求を提示して譲歩を引き出す手法を繰り返しており、提案の具体性は不透明だ。フジは2月、村上氏側の求