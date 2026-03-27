開催：2026.3.27会場：ブッシュ・スタジアム結果：[カージナルス] 9 - 7 [レイズ]MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってセンターへのホームランでカージナル