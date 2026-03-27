開催：2026.3.27

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 9 - 7 [レイズ]

MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 1-0 TB

5回表、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 STL 1-1 TB

6回表、2番 チャンドラー・シンプソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 1-2 TB、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 STL 1-3 TB、5番 ベン・ウィリアムソン 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 1-4 TB、6番 ジョニー・デルーカ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 1-6 TB、7番 ニック・フォーテス 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 1-7 TB

6回裏、5番 ノーラン・ゴーマン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 3-7 TB、7番 ネーサン・チャーチ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 5-7 TB、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 6-7 TB、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 7-7 TB、3番 アレク・バールソン 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 9-7 TB

試合は9対7でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライリー・オブライエンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレイズのギャレット・クレビンジャーで、ここまで0勝1敗0S。カージナルスのスタニクにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 08:42:21 更新