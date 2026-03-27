乃木坂46の井上和（21）が27日、フジテレビの情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）に出演。番組卒業について言及した。同番組で3月マンスリーエンタメプレゼンターを務めてきた井上。この日の出演が最後となり、軽部真一アナウンサーからコメントを求められる場面があった。「凄く楽しかったですし、自分の趣味だったりとか好きなことをいろいろお話しさせていただけて。今日も絵を披露させていただきましたし、う