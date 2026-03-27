今年６月に開催されるゴルフフィリピンコンペのスケジュールや費用について、詳しくご紹介します。 成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便でわずか4時間半！ カリスマクラブフィッター鹿又芳典さんがゲスト参加！ ココが魅力！その1「近くて、安全」なゴルフ天国！ 成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便で、約4時間半！経済特区の街は、フィリ