フランスのバロ外相（右）と握手する茂木外相＝26日、パリ近郊セルネラビル（共同）【セルネラビル共同】茂木敏充外相は26日（日本時間27日）、先進7カ国（G7）外相会合出席のため訪れたフランス・パリ近郊セルネラビルで、バロ外相と会談した。緊迫するイラン情勢を巡り、緊密に連携して対応していく方針で一致。今月末のマクロン大統領来日を契機に、防衛や経済安全保障分野で協力を強化すると確認した。両氏はイランに対し