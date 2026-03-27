テレ東では、3月30日（月）深夜24時30分より、シチュエーションコメディ「アリフォルニア」（全4話）を放送いたします。【動画】空気階段がゲストで登場！「あちこちオードリー」主演を務めるのは、TVコントは約20年ぶりとなる有田哲平（くりぃむしちゅー）。共演には、深澤辰哉（Snow Man）、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコートダディ）が参戦。トップアイドルからキングオブコント王者まで、異色の豪華キャストが「アリの