『オオカミ少年』特別版の超体感スポーツパーク『オオカミ少年スポッパ』が、TBS系にて今夜3月27日19時から2時間スペシャルで放送される。【写真】『スポッパ』永作博美、松山ケンイチ、山田裕貴ら豪華な面々が対決！この番組は、スタジオ内に特設スポーツパークを築き、ゲストを迎えてスポーツをモチーフにしたゲームで対決するバラエティー。MCは、『オオカミ少年』でもMCを務める浜田雅功。進行は南後杏子TBSアナウンサー