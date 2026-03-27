プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。新年のメッセージを投稿しました。 「happyが溢れる素敵な1年」西村プロの振り袖姿にいいね殺到 西村プロはスタジオで撮影した振袖姿の写真を公開。 「明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します」と挨拶。続けて「皆さまが健康で、Happyに溢れる素敵な年となりますように」と願いを添えました。 写真では、赤を基調に華やか