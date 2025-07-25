西村優菜が“振袖姿”を披露！ファンから「いいね！」の嵐

プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。新年のメッセージを投稿しました。

「happyが溢れる素敵な1年」西村プロの振り袖姿にいいね殺到

西村プロはスタジオで撮影した振袖姿の写真を公開。

「明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します」と挨拶。続けて「皆さまが健康で、Happyに溢れる素敵な年となりますように」と願いを添えました。

写真では、赤を基調に華やかな柄があしらわれた振袖に、淡い色味の帯を合わせた晴れ着姿を披露。髪はまとめて飾りを添え、上品な雰囲気に仕上げています。

また別カットでは、「Happy New Year 2026」の文字とともに、馬のぬいぐるみを主役にした遊び心のある写真も投稿。最後に「#2026」「#HAPPYNEWYEAR」などのハッシュタグも添えられ、新年のスタートを報告する内容となりました。

この投稿にファンからは「優菜プロもhappyが溢れる素敵な1年になるよう願ってます」「着物よく似合ってますよ」「今年もマイペースで体調崩さないようプレーして下さい」などの声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ西村プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yunapan_02／Instagram