◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。2回の初打席は四球だった。ブルワーズの先発で160キロ超の速球を誇る23歳の剛腕ミジオロウスキーと対戦した。注目の初球。98.8マイル（約158.9キロ）の外角高めに外れる直球を豪快に空振り。続く外角高めへの