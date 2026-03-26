女子団体総合で優勝した鶴見ジュニアＡの選手たち＝横浜武道館体操の第１６回横浜カップジュニア選手権（横浜カップジュニア体操協議会・横浜市体操協会主催、神奈川新聞社など後援）最終日は２６日、横浜市の横浜武道館でトップレベルの「クラス?」が男女で行われた。男子団体総合で鶴見ジュニアＢ（毛利、竹本、飯田、横山）が２１１・５００点をマークして頂点に立ち、女子団体総合は鶴見ジュニアＡ（紺田、藤谷、稲葉、柴