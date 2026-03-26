NTTドコモビジネスとNTTドコモは26日、5G SA（スタンドアローン）ネットワークを活用し、混雑時でも安定した通信を提供する法人向けサービス「5Gスライシング」の提供を開始した。 ネットワークを仮想的に分割して専用の帯域を割り当てることで、工場やイベント会場といった高負荷な環境でも、映像伝送やロボット制御などの重要な通信を維持しやすくなる。 5Gスライシングは、1つのネット