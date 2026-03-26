NTTドコモビジネスとNTTドコモは26日、5G SA（スタンドアローン）ネットワークを活用し、混雑時でも安定した通信を提供する法人向けサービス「5Gスライシング」の提供を開始した。

ネットワークを仮想的に分割して専用の帯域を割り当てることで、工場やイベント会場といった高負荷な環境でも、映像伝送やロボット制御などの重要な通信を維持しやすくなる。

5Gスライシングは、1つのネットワークを仮想的に分割（スライス）して運用する技術。従来の「5Gワイド」が優先制御であるのに対し、スライシングは「専用道路」を確保するイメージに近い。

ドコモはこれまで、優先制御を行う「5Gワイド」や、自営網を構築する「ローカル5G TypeD」を法人向けに提供してきた。5Gスライシングはこれらの中間に位置するサービスで、公衆網を利用しながらローカル5Gに近い安定性を比較的手軽に導入できる。

2種類の利用プラン

サービス開始時点では、「常時利用プラン」と「予約利用プラン」の2プランが用意される。「常時利用プラン」は24時間継続して専用スライスを利用する形で、「予約利用プラン」はイベントやスタジアムでの中継など、特定の場所と期間（1週間単位）を指定して予約する形となる。

料金体系は回線単位ではなく、帯域や場所に対して課金される仕組み。ドコモビジネスの岩本健嗣氏は「ホテルの部屋代のように、場所と容量を借りるイメージの価格設定になる」と説明した。

NTTドコモビジネス プラットフォームサービス本部 5G&IoTサービス部 第二サービス部門 岩本健嗣本部長

スライシングならではの安定性

ドコモビジネスが都内4か所で実施した検証では、一般の5G通信では映像の遅延や停止が発生し、優先制御の5Gワイドでも負荷が高まると画質の低下が見られた。一方、5Gスライシングでは、新宿駅西口の昼休みや渋谷・表参道のイベント会場といった混雑下でも、映像が乱れることなく安定して伝送された。

新宿駅西口付近

渋谷・表参道WOMEN'S RUN

5G NSAエリアの立川駅周辺では、仕様によりスライシングが機能しない一方で、5Gワイドが最も安定する結果となった。さらに、ドコモで人工的に負荷を高めた極限の混雑環境でも、5Gワイドに遅延やカクつきが見られる中、5Gスライシングのみが最後まで安定した通信を維持し、その優位性が示された。

立川駅周辺

山王パークタワー（ドコモ本社）試験会場

説明会では、5Gスライシングと5Gワイドを比較するデモも設置。通信負荷を意図的に高めた環境で4K映像伝送の比較が行われた。実際に確認すると、5Gスライシングに対して5Gワイドは画質が荒くなったり、映像が停止したりする場面が見られた。

5Gスライシング

5Gワイド。蛍光灯の反射に注目すると画質が荒いことがわかる

mp4対応のブラウザで閲覧してください

右の5Gワイドは映像が停止しているのに対して、左の5Gスライシングは流れ続けている

ビットレートを表したグラフ。混雑下では5Gスライシングは20Mbpsを維持、5Gワイドは5Mbps前後に低下していた

主な活用シーンとしては、工場内でのAGV（自動搬送車）の遠隔制御、スタジアムや駅周辺でのライブ中継、空港の滑走路における監視カメラ映像の伝送などを想定。特に、コンシューマー利用によるトラフィック急増の影響を受けにくい業務用途での導入が見込まれる。

セキュリティサービスとの連携

スライシングの導入と合わせ、IoT機器のセキュリティを強化する「docomo business Sign」とのセット提案も検討を進める。エンドポイントでの対策が難しいAIカメラやセンサーに対し、ネットワーク側で多層防御を提供することで、通信の安定性と安全性を一体的に確保する狙い。

岩本氏は「今後はAIエージェントやフィジカルAI同士が自律的に通信する時代になる」とし、「安定した基盤としてスライシングを広げていきたい」と語った。