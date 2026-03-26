春は暮らしが大きく変わるタイミング。環境の変化をきっかけに、これからの自分に必要なものを見直す人も多いのではないでしょうか。「60代になっていろいろなものを手放した」と語るのは、築50年の家に夫と2人で暮らす、整理収納アドバイザーの新田由香さん（60代）。今回、新田さんに「捨てたら暮らしがラクになった」ものについて、教えてもらいました。1：憧れて買った「アロマディフューザー」香りのある暮らしに憧れて購入し