安村恵美記者「ここ八丁堀交差点に面するあちらの区域で新たな複合ビルの建設が検討されています」 中区胡町で計画されている再開発。２６日に準備組合は資金調達などの事業協力者をゼネコンの「フジタ」に決定したと発表しました。 再開発が検討されているのは、天満屋八丁堀ビルや広島三越が入るビルなど約１．２ｈａの区域です。工事の着工や完成時期などは未定ですが、店舗やホテルのほか区域内にある胡子神社などが入る複合