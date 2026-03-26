安村恵美記者「ここ八丁堀交差点に面するあちらの区域で新たな複合ビルの建設が検討されています」

中区胡町で計画されている再開発。２６日に準備組合は資金調達などの事業協力者をゼネコンの「フジタ」に決定したと発表しました。

再開発が検討されているのは、天満屋八丁堀ビルや広島三越が入るビルなど約１．２ｈａの区域です。工事の着工や完成時期などは未定ですが、店舗やホテルのほか区域内にある胡子神社などが入る複合ビルの建設が検討されています。

再開発区域のすぐ裏にある創業７１年の老舗喫茶店はー。

モンブラン 大粼浩志代表取締役「悪い影響はないと思うが、どういう姿になるかちょっと想像つかなくて困っているんです」

胡町商店街の理事長も務める大粼さん。全体像が見えない再開発計画に不安はありつつも日中のにぎわいを期待しています。

モンブラン 大粼浩志代表取締役「居酒屋通りになるから昼がね（人が少ない）。街がきれいになってみんなが気持ちよく歩ける街が一番良い気がします」

準備組合では今後、事業協力者から支援を受けながら具体的な計画づくりを進めていきたいとしています。