3月29日（日）日本時間2時〜、ハムデン・パークにてキリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦が行われる。この一戦はNHK総合にて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。スコットランドとの通算対戦成績は1勝2分0敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。1995年5月21日：キリンカップサッカー '95日本 0-0 スコットランド【メンバー】GK前川和也：DF井原正