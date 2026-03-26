「トミーズカップ」（２６日、川口）地元のベテラン篠崎実（７７）＝川口・９期＝は初日６Ｒで３０線６枠から２着に食い込み、予選突破を果たした。「（湿走路でも）乗れたね。うれしいな」。レースでは滑りがあったが、手応えをつかんで引き揚げてきた。前節の川口Ｇ１最終日で落車。状態が心配されたが、「まずまずだな。腰周りは９０点以上。影響はないよ」と不安は一掃されている。今年２回目の優出をかけて準優９Ｒに臨