尾花沢市では、名産品を守り、ブランド力を高めるある取り組みが行われています。きょうは、その取り組みが節目を迎えました。 【写真を見る】「スイカ農家」の確保と更なるブランド力向上へ「尾花沢すいか農学校」の修了式美味しいスイカを全国へ！（山形・尾花沢市） 地域の魅力を守ることにつながるか、注目です。 藤井響樹アナウンサー「まもなく４月ですがまだ雪が残っている尾花沢市内です。ここ尾花沢市役所で