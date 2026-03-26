尾花沢市では、名産品を守り、ブランド力を高めるある取り組みが行われています。きょうは、その取り組みが節目を迎えました。

【写真を見る】「スイカ農家」の確保と更なるブランド力向上へ 「尾花沢すいか農学校」の修了式 美味しいスイカを全国へ！（山形・尾花沢市）

地域の魅力を守ることにつながるか、注目です。

藤井響樹アナウンサー「まもなく４月ですがまだ雪が残っている尾花沢市内です。ここ尾花沢市役所では町の特産品・尾花沢すいかを育てるプロジェクトの修了式がきょう行われるということです」

きょう行われたのは、「尾花沢すいか農学校」の修了式です。

尾花沢すいかは８月の生産量が全国の半分を占め、尾花沢市は夏すいかの生産量が日本一として知られています。しかし生産者は６５歳以上が多く、高齢化が課題です。

そこですいか生産の担い手確保と更なるブランド力向上を目的におととしから、市や農協がすいか農家を目指す人を対象に学校を開いていて、すいかを育てる実習や土づくりを学ぶ座学などを通して１年間すいかについて学びます。

きょうは、今年度学んだ１６人の生徒に修了証が手渡され、生徒達が、気持ちをあらたに尾花沢市ですいかを育てていく決意を述べました。

■美味しいスイカを全国へ！

研修生（仙台出身）「４月から独立というわけですが（学んだことを）活かせるようにがんばりたい。必ず美味しいすいかを作って全国に届けられるような生産者になりたい」

研修生（東根市出身）「教えていただいた師匠に食べてもらって美味しいと言ってもらえるすいかを作りたいと思って目標を立てたが、まずは及第点を貰えたと思うのでよかった」

研修生（広島出身）「今年は人を雇って（作付け）面積を増やしてがんばった。今年も稼いでしっかりと納税したい」

■地元の誇りを全国に！

また、地域の誇りを全国に発信したいと今年からスイカづくりを始める尾花沢市出身の男性もいました。

研修生（尾花沢市出身）「全国的に見てもブランドの知名度はもっともっと上がっていけると確信しているので、ブランドの名に恥じないすいかを作ることが自分の為にも尾花沢すいかの為にもなると思う」

高齢化している農家の現状を変えて、地域の名産品を次世代に引き継いでいけるのか。尾花沢すいか農学校では来年度も１６人がスイカ栽培について学ぶということです。