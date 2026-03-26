映画「国宝」のロングランが続いているが、それに便乗して、京都・南座では映画の劇中劇『曽根崎心中』が上演され賑わっていた。中村壱太郎と尾上右近が、お初と徳兵衛を交互に演じ、芝居の後、2人のトーク付き。冒頭、客席に「『国宝』を見て、今日初めて歌舞伎を見に来たかたは手を挙げて」と呼びかけると、かなり手が挙がっていたから、松竹の狙いはうまくいっている。映画「国宝」のヒットから間髪入れず…体重13キロ減で挑