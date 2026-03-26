コカ･コーラシステムは、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズより、新フレーバー「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を2026年3月30日から全国で発売すると発表しました。あわせて、女優の石井杏奈さんが出演する新TVCM「おいしくて、ゼロだなんて！」篇（15秒）を、3月24日より全国で公開しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同シリーズは、