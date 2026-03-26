石井杏奈がキレキレ“ミラーダンス”　ミニッツメイド ゼロシュガー「ピーチレモネード」発売へ

コカ･コーラシステムは、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズより、新フレーバー「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を2026年3月30日から全国で発売すると発表しました。

あわせて、女優の石井杏奈さんが出演する新TVCM「おいしくて、ゼロだなんて！」篇（15秒）を、3月24日より全国で公開しています。

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同シリーズは、2025年3月に発売された「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード」に続く第2弾です。コカ･コーラシステムによると、同商品は初年度の出荷実績が計画比1.6倍となったとしています。

新フレーバーでは、従来の「リフレッシュ」需要に加え、家事や仕事の合間などの「リラックス」シーンでの飲用を想定し、全年代で人気の「ピーチ」フレーバーが採用されました。

完熟ピーチの甘みとレモンの酸味を組み合わせた味わいが特徴で、マルチビタミン（ビタミンD、ナイアシン、パントテン酸）も配合。

容量は600mlで、メーカー希望小売価格は200円（税別）です。

■ 石井杏奈が一人二役で魅せる新TVCM公開

新TVCM「おいしくて、ゼロだなんて！」篇CMでは、黄色と緑色の衣装をまとった“二人の石井杏奈さん”がシンメトリーなダンスを披露。「おいしさ」と「ゼロ」を表現した演出となっており、ターンの瞬間に二人が一人へと重なる演出で、本シリーズのふたつの価値を印象的に伝えています。

今回、一人二役で左右対称の動きをする高難度な“ミラーダンス”に挑戦した石井さん。クールな緑色の衣装でカメラの前に立つと、テストを兼ねた1回目のテイクから完璧なダンスを披露し、現場はどよめきと拍手に包まれたそうです。

続いて黄色の衣装に着替えると、表情はクールから一転して幸福感満点の笑顔に。先ほどまでとは左右が逆になる難しい振り付けにもかかわらず、監督からの「さらに3倍ハッピーな表情で」というムチャぶりにも笑顔で対応し、華麗なステップを見せました。

また、撮影の合間には商品の飲み比べを楽しむ一幕も。レモネードを飲んで「甘さも後味もすっきりして満足感があって、『おいしくて、ゼロだなんて！』っていうフレーズがぴったり！」と感激し、ピーチレモネードについては「香りがすごく際立っていて満足感がありますし、後味も甘さもスッキリして飲みやすい」と、まるで食レポのように絶賛していたそうです。

■ この春挑戦したいのは「大人の習いごと」

インタビューで石井さんは、CM出演について「すごく嬉しかったです」と語り、日頃から同ブランドに親しみがあったことにも触れました。

CMソングのフレーズ「それならゼロも欲しいよね」にちなみ、「ゼロにしたいこと」を問われると、「羞恥心」と回答。

「見られるお仕事だから『どんな風に思われてるかな？』と思ってしまうんですけど、それをゼロにすればもっといろんなことに飛び込めるんじゃないかなと思っていて。自分で自分の機嫌を取って自己肯定感を上げることがいちばん大事」と、さらなる飛躍に向けた前向きな姿勢を見せました。

この春に始めたいこととしては「大人の習いごと」を挙げ、料理やペン習字のほか、特に英会話に取り組みたいといいます。「海外へ行っても、ひとり旅ができるくらいになりたい」と意気込みを語りました。

なお、発売を記念したSNSキャンペーンも実施されます。3月24日から29日までは、公式Xでフォロー＆リポストキャンペーンを展開し、商品1ケースが当たる企画を実施します。3月30日から6月7日までは、公式Instagramで指定ハッシュタグを付けた投稿キャンペーンを行う予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032602.html