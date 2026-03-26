“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。キュートな大ぶりのツインテール姿で会場に集まった観客を沸かせた。【映像】スタイル抜群！ツインテールのおひなさま『今日好き』出演をきっかけに10代を中心に絶大な人気を誇る存在となったひな。「青春祭」には2025年の「ハロン編」で共演したおとは（倉八音羽）と