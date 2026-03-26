“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。キュートな大ぶりのツインテール姿で会場に集まった観客を沸かせた。

【映像】スタイル抜群！ツインテールのおひなさま（1時間10分頃〜）

『今日好き』出演をきっかけに10代を中心に絶大な人気を誇る存在となったひな。「青春祭」には2025年の「ハロン編」で共演したおとは（倉八音羽）と一緒に制服姿でステージに上がった。

大ぶりのツインテール姿で登場したひな。おとはとステージに向かって右側に進んでいたが、どうやら左に進むのが正解だったようで、焦りながら小走りで軌道修正。そんなお茶目な2人の姿にコメント欄は「かわいいw」「間違えたww」などの声が寄せられていた。

2025年、飛躍の1年となったひなだが、トークコーナーでイベントMCのNONSTYLE・井上裕介が「ひなは昨年度大ブレイクやったな！売れてしゃあないな！」と言われると、ひなは「はい！売れまくりました！」とポジティブなキャラクターそのままに回答。会場は“生おひなさま”の姿に大いに盛り上がっていた。

「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売している。

