「四国水族館」ってこんなところ海豚（イルカ）プール／写真提供：四国水族館瀬戸大橋のたもと、四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある、「四国水景」をコンセプトにした水族館。約400種の生きものが展示されていて、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現されています。時間帯や季節によってさまざまな楽しみ方ができるのも特徴です。四国水族館の記事はこちらもチェ