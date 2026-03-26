海豚（イルカ）プール／写真提供：四国水族館

瀬戸大橋のたもと、四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある、「四国水景」をコンセプトにした水族館。約400種の生きものが展示されていて、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現されています。時間帯や季節によってさまざまな楽しみ方ができるのも特徴です。

四国水族館では開館当初から『川獺がいた景』と名付けたエリアを設けて、近縁種であるコツメカワウソを飼育展示し、かつてニホンカワウソが四国の水辺の主役であったことと、水辺環境の保全の重要性を来館者に訴えてきました。

ニホンカワウソ（画像：愛媛県立とべ動物園提供）



こういった状況のなか、高知県須崎市での最後の目撃から間もなく50 年が経とうとしていて、「『記録の終わり』は『物語の終わり』ではない」のキャッチコピーのもと、改めて本種に焦点を当て、自然とどうか関わっていくべきか、考えるきっかけ作りを行いたいと考え企画されました。



学術的な紹介だけでなく「大捜索隊司令部」という空間演出で、来場者が捜索隊員になった目線で学ぶエンタメ要素も加わり、子どもから大人まで楽しめます！

ニホンカワウソの基礎知識を学ぼう

本展示は大きく６つのゾーン（セクション）で構成されていて、「捜索」というキーワードと、各ゾーンのテーマがゲストの参加意識を高め、来場者が物語を追うように学びを深められる設計なんです。

展示構成

ニホンカワウソの特徴や生態を紹介し、捜索に必要な基礎知識を身につける導入ゾーンでは、ニホンカワウソのお景（おきょう）が大捜索隊の隊長として登場。これから始まる大捜索に向けて、隊員としての心構えを伝えてくれます。

大捜索隊 お景（おきょう）隊長

生存ストーリー（歴史年表）や飼育記録など、ニホンカワウソに関する資料をまとめた「記録ゾーン」では、ニホンカワウソが"確かにいた"ことが、残された資料から実感できます。須崎市教育員会所蔵で、高知県外への搬出が初めての貴重な毛皮も期間限定で公開されています。

多くのモニターに貴重な記録映像が流れ、実物標本や大判マップが存在感を放つ司令部の「コアゾーン」。スクロールビジョンでは、目撃情報や来場者（隊員）の声がリアルタイムに更新されます。

展示エリアイメージ

指令室には、大月町教育員会が所蔵している貴重なニホンカワウソの剥製も展示されています。

ニホンカワウソ剥製（大月町教育委員会保有）

トレーニングlaboで捜索の技を身につけよう

足跡の見分け方や糞のにおい、毛や骨格の特徴など、捜索に役立つ情報の習得と、フィールド調査の模擬体験ができる学びのゾーン「トレーニングlabo」。 "捜索の技"を身につけながら、観察の視点を広げられます。

展示エリアイメージ

絶滅の危機に瀕した生きものたちの保護を考え、自然を守る想いを育む展示ゾーン「絶滅危惧種の保護と未来」では、巨大ニホンカワウソ（造形）との記念撮影が楽しめ、未来の自然を思い描くきっかけになります。

展示エリアイメージ

"おった！（いた！）"と otter （カワウソ）をかけた遊び心あるショップも開店。カワウソグッズやレアアイテムが揃い、ワークショップも楽しめる"隊員の補給基地"です。

ハズレなし！大人気のカワウソくじ

展示を楽しみながら、ニホンカワウソと自然のこれからに思いを巡らせてみませんか？ 大人も子どもも“大捜索隊員”になれる特別展へ、春のおでかけにぜひ足を運んでみてくださいね。



■四国水族館（しこくすいぞくかん）

住所：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

TEL：0877-49-4590

営業時間：9〜18時 （GW、夏休みは延長営業あり）※最終入館は閉館の30分前

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

※特別展の観覧料は入館料に含まれる

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出ICまたは坂出北ICから約10分

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/