地球45周分を航行した「昭和の艦」で令和の楽曲海上自衛隊は2026年3月24日、除籍された護衛艦「あさぎり」の艦内で、舞鶴音楽隊が演奏する動画を公式YouTubeチャンネルで公開しました。演奏されたのは、大人気音楽グループ「Mrs. GREEN APPLE」の楽曲「ライラック」です。【これは泣けるよ…！】38年の思い出が詰まった「ライラック」熱演を見る（動画）今回の艦内演奏は、「あさぎり」の除籍と、舞鶴音楽隊の新編50周年を記念