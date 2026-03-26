ボートレース津で来月2日に開幕するG1「津ダイヤモンドカップ」に出場する福岡支部の羽野直也らPR隊が26日、スポニチ西部総局を訪れた。初日、2日目とダブルドリームが組まれており、初日は1号艇から新田雄史（三重）、西山貴浩（福岡）、末永和也（佐賀）、磯部誠（愛知）、宮地元輝（佐賀）、深谷知博（静岡）、2日目は1号艇から茅原悠紀（岡山）、中島孝平（福井）、瓜生正義（福岡）、菊地孝平（静岡）、井口佳典（三重）