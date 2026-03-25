2014年の放送開始以来、世界中のファンを熱狂させてきた『アウトランダー』がついにシーズン8でフィナーレを迎える。ファイナルシーズンは、4月3日（金）よりHuluで国内最速見放題独占配信。シリーズ完結を記念し、12年にわたる壮大な軌跡を振り返る日本版特別予告編が完成。〈誇り高き戦士・ジェイミー編〉のナレーションを山口馬木也が担当した。山口が海外ドラマの予告編ナレーターを務めるのは、今回が初となる。