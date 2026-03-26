２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４２．７５ポイント（１．０９％）安の３８８９．０８ポイントと３日ぶりに反落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢を巡る不透明感が重しだ。米国・イスラエルとイランの停戦に向け、トランプ政権がイラン側に提示した１５項目で構成された和平案についてはイラン側が拒否。イラン側も戦争終結に向けた５項目の条件を示したと伝わったが、双方の隔