２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４２．７５ポイント（１．０９％）安の３８８９．０８ポイントと３日ぶりに反落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢を巡る不透明感が重しだ。米国・イスラエルとイランの停戦に向け、トランプ政権がイラン側に提示した１５項目で構成された和平案についてはイラン側が拒否。イラン側も戦争終結に向けた５項目の条件を示したと伝わったが、双方の隔たりは大きいとみられている。２６日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は上昇。依然として高止まりしていることも懸念材料だ。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。相場の先高観が意識されているほか、米中関係の改善期待も支えとなっている。延期されていたトランプ米大統領の中国訪問に関しては、米ホワイトハウスの報道官が２５日の記者会見で、５月１４〜１５日に中国北京市を訪問し習近平・国家主席と会談すると発表した。また、習主席が今年後半に米国を訪問する予定であることも明らかにしている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が７．５％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．９％安、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が５．２％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が４．１％安、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．０％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の盛美半導体設備（上海）（６８８０８２／ＳＨ）が５．２％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．０％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

保険株が全面安。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が４．４％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が４．３％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が３．６％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）と中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）がそろって３．４％ずつ下落した。素材株、不動産株、空運株、インフラ関連株、医薬株、自動車株、消費関連株なども売られている。

半面、石油・石炭株はしっかり。海洋石油工程（６００５８３／ＳＨ）が３．１％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．１％、洲際油气（６００７５９／ＳＨ）が１．６％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．７％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。銀行株、海運株、公益株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５８ポイント（０．２２％）安の２６１．６１ポイント、深センＢ株指数が９．１５ポイント（０．７６％）安の１１９６．５２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）