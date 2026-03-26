「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界 3月にデビュー6周年を迎えたJO1を筆頭に、INI、ME:Iと躍進が続く人気グループを次々と誕生させてきた日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズ。待望の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が3月26日(木)から遂に幕を開ける。 全世界に目を向けたシリーズ第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界"日プ"の