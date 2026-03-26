ドウシシャは、小型扇風機の新モデル『コンパクトターボファン ミニクリ』と『ツインブレード クリアハンディファン+（プラス）』の2製品を4月10日に発売することを発表した。 【画像あり】使用イメージとカラーバリエーション 『コンパクトターボファン ミニクリ』は、同社が2020年から販売している日傘やリュックなどに取り付けて使用できる小型扇風機のリニューアルモデルだ。