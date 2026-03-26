ラグビー芸人・しんやが２６日、よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。しんやは、２１日に行われたピン芸人日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」で初の決勝進出。トップバッターで登場し、おなじみのラグビーネタを披露した。ファーストステージ７位となったものの、他のスポーツをディスる内容が話題を呼んだ。しんやは今後の目標を問われ、「ラグビーの営業以外にも、サッカーの営業をやりたい。敵陣に乗り込