日本野球機構は26日、プロ野球開幕戦となる27日の予告先発投手を発表した。巨人のドラフト1位・竹丸和幸（鷺宮製作所）、ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）の新人2投手が開幕投手を務める。竹丸は球団の新人投手では64年ぶり、毛利は球団の新人では76年ぶりの大役。広島−中日（マツダスタジアム）の開幕戦では、広島が床田寛樹、中日が柳裕也と“94年世代”の投げ合いで幕を開け、ソフトバンク−日本ハム（みずほPay