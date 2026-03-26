timeleszの寺西拓人がInstagramで、なにわ男子の大橋和也との撮影メイキングショットを公開した。 【写真＆動画】寺西拓人に大橋和也が飛びつき乗っかり＆変顔“ちゅきちゅきポーズ”する撮影オフショットなど①～③ ■寺西は尻相撲を「#1年分くらいやった」と報告 寺西は、大橋の自己紹介“プリン食べすぎてお尻プリンプリン！”にちなんで「おしりプリン」と添えて8点の写真と、2点の動画を公開。 水