２６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４７．９１ポイント（１．３７％）安の２４９８８．０４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３０．２２ポイント（１．５２％）安の８４５２．５２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１３６７億２８６０万香港ドルに縮小している（２５日前場は１５１２億９２９０万香港ドル）。中東情勢を巡る不透明感が重