２６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４７．９１ポイント（１．３７％）安の２４９８８．０４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３０．２２ポイント（１．５２％）安の８４５２．５２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１３６７億２８６０万香港ドルに縮小している（２５日前場は１５１２億９２９０万香港ドル）。

中東情勢を巡る不透明感が重し。米国はイランとの停戦を模索しているが、難航するとの見方が優勢だ。トランプ政権が戦争終結に向けてイラン側に提示した１５項目で構成された和平案について、イラン国営メディアは２５日、和平案の受け入れを拒否したと報道。イラン側も戦争終結に向けた条件５項目を示したと伝わったが、双方の隔たりは大きいとみられている。２６日の時間外取引でＷＴＩ原油先物が上昇し、依然として高止まりしていることもマイナス材料だ。経済活動の足かせになると危惧されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が１３．４％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が９．３％安、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が７．９％安と下げが目立った。快手の通期決算は２割増益と堅調だったものの、これを好感する買いはみられていない。自社開発した動画生成ＡＩ（人工知能）「可霊ＡＩ（ＫｌｉｎｇＡＩ）」の売上は堅調だが、研究開発費が拡大するとの見通しが不安視された。

セクター別では、中国の保険が安い。中国人寿保険のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．５％、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．８％、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

半導体や大規模言語モデル（ＬＬＭ）などＡＩ技術の銘柄群も急落。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が１０．５％安、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が５．８％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．８％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が７．０％安、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が５．１％安で引けた。

産金・非鉄セクターもさえない。紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．８％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．２％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１．８％安、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が３．２％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．０％安で前場取引を終えた。

半面、石油セクターは物色される。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１１．３％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．９％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．４％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が２．３％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。

本土マーケットも３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５８％安の３９０９．１６ポイントで前場の取引を終了した。保険が安い。ハイテク、素材、インフラ関連、不動産、消費、自動車なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行、公益、運輸も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）