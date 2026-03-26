東急田園都市線の象徴として長年親しまれ、2023年1月に多くのファンに惜しまれつつ引退した「8500系（8637編成）」が、ついに動態保存車として復活します。東急電鉄が、4両編成化された8637編成を使用した初の有料乗車・撮影イベントを2026年4月19日（日）に開催すると発表しました。今回のイベントは、長津田検車区内での構内走行体験や、パンタグラフの上昇音、コンプレッサーの独特な振動など、8500系の魅力を「音」と「体感」