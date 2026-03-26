老後資金として2000万円程度を準備していても、「住宅ローンが残る場合に生活が成り立つのか」と不安に感じる人もいるかもしれません。特に、毎月の返済額が一定水準ある場合には、年金収入とのバランスが気になるところでしょう。 老後の家計は平均的な収支構造を踏まえて検討する必要があります。 本記事では、住宅ローン月9万円のケースについて、公的統計をもとに家計への影響を整理します。