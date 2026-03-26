グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚が“バナナ番長”として活躍した2025年のプロジェクト「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画の続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動する。今シーズンは、佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原一成（JO1）が新たに登場する。25年の「Dole バナ活サポーターターバナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤による