“バナナ番長”JO1佐藤景瑚、ライバル“若バナナ番長”登場 「バナナ番長」企画Season2決定
グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚が“バナナ番長”として活躍した2025年のプロジェクト「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画の続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動する。今シーズンは、佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原一成（JO1）が新たに登場する。
25年の「Dole バナ活サポーターター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのあるビジュアルと、“バナナ売り場をエンタメ化”する企画性によって、全国のバナナ売り場に大きな活気をもたらした。北海道から沖縄まで全都道府県の食品量販店など 1万1450店舗で展開され、一部売り場が聖地化するなど、売り場そのものを目的地に変えるムーブメントを創出。食品カテゴリーの枠を超えた反響を生み出した。
26年のSeason2では、企画内容をパワーアップ。“バナナ番長”と“バナナ若番長”はライバル関係にあり、新たな「バナナ番長」の世界観を通じ、全国のバナナ売り場を盛り上げる。
Season2のスタートに合わせて、佐藤と豆原による新ビジュアルが公開された。今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。
25年の「Dole バナ活サポーターター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのあるビジュアルと、“バナナ売り場をエンタメ化”する企画性によって、全国のバナナ売り場に大きな活気をもたらした。北海道から沖縄まで全都道府県の食品量販店など 1万1450店舗で展開され、一部売り場が聖地化するなど、売り場そのものを目的地に変えるムーブメントを創出。食品カテゴリーの枠を超えた反響を生み出した。
Season2のスタートに合わせて、佐藤と豆原による新ビジュアルが公開された。今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。