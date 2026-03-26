お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、25日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。番組の終了を伝えた。番組冒頭に「先週から『ナイナイミュージックフェス』お送りしていますけれども、今日でこれ本当に最後となります」とコメント。ゲストの「BE:FIRST」LEOは「こんな大事なときにありがとうございます」と感謝を伝えた。最後にはゲストの「BE:FIRST」、「HANA」、ano、増