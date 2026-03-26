独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。今回は4月から変わるものに注目します。・食料品の値上げ・電気・ガス代の値上がり・自転車の違反に対する反則金の導入その中でも、広島市で変わる「不燃ごみの出し方」についてお伝えまします。これまでは不燃ごみは中身の見えないこうしたゴミ袋で出すことが出来ましたが、4月からは透明、または半透明のゴミ袋を利用しなければいけません。その理由について取材し