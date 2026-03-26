「ガンが再発してもう1年くらいしかもたないらしい」 既に三菱化学から戻っていた私へ母から連絡があったのが1994年の暮れでした。直ちに執刀医に面談して状況を確認したところ、大変悲観的な内容でした。このような経緯で再発した場合は、多臓器に及び、手術しても追いつかないケースが多い。結局は化学療法に頼らざるを得ないとの見解でした。 「先生、もし積極治療をしない場合、どのくらい時間がありますか?」