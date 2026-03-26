Netflixは、「シティーハンター」冴羽獠の誕生日である3月26日に、実写映画「シティーハンター2」の制作決定を発表しました。2027年に世界独占配信されます。前作に続き、冴羽獠役は鈴木亮平さん、槇村香役は森田望智さん、野上冴子役は木村文乃さんがそれぞれ続投します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】実は今回の発表に先立ち、ファンの間では続編を予想する声が広がっていました。Netflix