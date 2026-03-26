Netflixは、「シティーハンター」冴羽獠の誕生日である3月26日に、実写映画「シティーハンター2」の制作決定を発表しました。2027年に世界独占配信されます。

前作に続き、冴羽獠役は鈴木亮平さん、槇村香役は森田望智さん、野上冴子役は木村文乃さんがそれぞれ続投します。

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実は今回の発表に先立ち、ファンの間では続編を予想する声が広がっていました。

Netflix公式Xが2月に「3月26日」を示唆するクイズを発信。さらに3月には、新宿駅の地下通路に作中でおなじみの「XYZ」が書かれた伝言板のポスターも登場し、「2」や「NETFLIX」といった表記から、「続編発表のにおわせでは」と注目を集めていました。

満を持して発表された続編「シティーハンター2」では、新たに監督を白木啓一郎さんが務め、脚本は山岡潤平さんが担当。前作の流れを引き継ぎながら、原作の世界観をさらに掘り下げていくといいます。

主演の鈴木さんは発表に際し、「前作を愛し、応援してくださったからこそ、こうして新作をお届けできることになりました。本当にありがとうございます」と感謝を述べたうえで、「大切な原作をお預かりする責任を胸に、強い緊張感と覚悟を持って撮影

に臨んでいます」とコメント。

続編については「“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」と意気込みを語りました。

また、原作者の北条司さんも撮影現場を見学した際の印象について、「鈴木亮平さんや監督が放つ並々ならぬ熱意に、思わず気圧される思いでした。何より亮平さんの肉体の絞り方が凄まじく、携わる全ての作品への覚悟が伝わってきました」とコメントし、作品の完成に期待を寄せています。

「シティーハンター」は北条司さんによる同名コミックが原作。2025年で40周年を迎え、2024年に配信された実写映画は、令和の新宿を舞台に冴羽獠と槇村香の出会いを描き、配信直後から大きな話題となりました。

特に、冴羽獠に近づけた鈴木さんの肉体美に加え、「もっこりダンス」を堂々と披露するなど、“オバカだけどクール”なキャラクターを体現した演技も高く評価されています。

「シティーハンター2」は2027年、Netflixで世界独占配信予定。新宿に現れた「XYZ」の続きとして、あの男が再び動き出します。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032603.html