元TBSアナウンサーで、現在はフリーとして活躍している笹川友里（35）が、スタイル際立つプライベートショットを公開し、話題になっている。【映像】笹川友里の小さすぎる水着姿や「アグレッシブすぎる」親子ショット2017年12月、元フェンシング日本代表の太田雄貴と結婚し、6歳の長女と2歳の長男を育てている笹川。2025年8月26日に更新したInstagramでは、子どもたちと海水浴を楽しむ様子や「強気にSサイズ購入したら小さすぎ